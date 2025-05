Il club bianconero avanza nella trattativa per l’attaccante canadese classe 2000 del Lille. Il Napoli sta trattando Jonathan David da tempo e ha anche incontrato i suoi agenti ma alla Juve aumenta la fiducia di poter anticipare le concorrenti. Napoli, appunto, e Inter, in Italia e fino alle firme tutte possono essere ancora in corso. Ma la Juve sta spingendo molto per accontentare le richieste di David, quest'anno 16 gol in Ligue 1 e 9 in Champions

