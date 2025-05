De Bruyne-Napoli, trattativa ai dettagli finali

Dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli potrebbe avere presto altre ragioni per sorridere. Kevin De Bruyne ha scelto: vuole il Napoli. Nei giorni scorsi il belga si era preso qualche giorno per riflettere sulla proposta del club di De Laurentiis e adesso è pronto a dire di sì a questa nuova sfida. Mancano – come accade spesso in trattative così importanti – gli ultimi dettagli economici da limare tra le parti. I legali sono al lavoro per definire l’accordo, ma De Bruyne è già pronto a comprare casa a Napoli ed è felicissimo di questa possibile nuova avventura: i suoi avvocati saranno in città tra martedì e mercoledì per definire l'acquisto della villa che ospiterà il centrocampista. Risolta quindi anche la questione familiare, con i figli che frequenteranno una scuola americana.