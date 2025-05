Furlani: "Non c'è necessità di vendere i giocatori importanti, anche senza le coppe"

Dopo l'esclusione dalle competizioni europee e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan sta programmando il futuro. "Oggi finisce la stagione e da domani si ricomincia, si riparte perché la prossima non potrà essere come questa.- ha dichiarato prima del match Milan-Monza l'ad dei rossoneri Giorgio Furlani-. La prossima settimana ci saranno degli annunci". È attesa a giorni l'ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore tecnico dei rossoneri (ha già firmato il contratto che deve essere controfirmato da Furlani). L'albanese dovrà, insieme alla società, scegliere il nuovo allenatore. E sul mercato in uscita Furlani: "Offerte per Reijnders? Focalizziamoci su cosa fare per rafforzare e non sulle cessioni perché sono stati fatti degli errori e dobbiamo migliorare. Non ci sarà necessità di fare sacrifici sul mercato, anche senza le coppe".