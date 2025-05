Il ritorno in Premier League del Sunderland fa scattare per il club inglese l'obbligo di riscattare il centrocampista francese Enzo Le Fèe. La Roma, che l'aveva ceduto in prestito lo scorso gennaio, incasserà 18 milioni di euro (+ 6 di bonus)

Dopo 8 anni di assenza, il Sunderland è tornato in Premier League grazie alla vittoria 2-1 contro lo Sheffield United nella finale playoff. A gioire di questo successo non sono solo i tifosi del club inglese, ma anche la Roma perché la promozione ha fatto scattare per il Sunderland l'obbligo di riscatto per il giocatore francese Enzo Le Fèe. I giallorossi incasseranno un totale di 24 milioni di euro (18+6 di bonus). Il giocatore era stato ceduto in prestito al Sunderland durante l'ultima sessione invernale di mercato dopo che la Roma, con cui ha giocato solo 6 partite, lo aveva acquistato in estate dal Rennes per 23 milioni di euro.