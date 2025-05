Atalanta-Gasperini, incontro a Zingonia per futuro

Al termine di Atalanta-Parma, ultimo match della lunga stagione bergamasca Gian Piero Gasperini aveva preannunciato la necessità di incontrare la dirigenza dell'Atalanta per parlare del futuro. “Dobbiamo confrontarci con la società, io ho la sensazione che molti giocatori potrebbero salutare e non sono in grado di garantire gli stessi risultati. Mi dispiace per la prima volta dover abbassare l’asticella ma andrà fatto un confronto con la società”. Detto fatto l'incontro è in corso in queste ore a Zingonia dove Gasperini è arrivato intorno alle 9.30 e dove è presente la famiglia Percassi, il direttore sportivo D'Amico e il coproprietario del club Pagliuca. Si attendono sviluppi nelle prossime ore

