Inzaghi e Pisa potrebbero separarsi in Serie A. Sullo sfondo c'è il Palermo, pronto a offrirgli la panchina per provare a vincere il campionato

Potrebbero separarsi le strade del Pisa e di Filippo Inzaghi, dopo aver riportato il club nel massimo campionato dopo 34 anni di assenza. L’allenatore infatti ha espresso richieste per determinati programmi e progetti alla società e aspetta delle risposte ma le intenzioni di entrambe le parti non sembrano le stesse. Su di lui c’è il Palermo, pronto a offrirgli la panchina per provare a vincere il campionato. Serve però trovare un accordo sia con il club toscano (con la promozione è scattato il prolungamento fino al 2027) sia tra le due società. Intanto, il Pisa è già al lavoro per non farsi trovare impreparato. Tra i profili valutati per il sostituto ci sono i nomi di Gilardino, Pirlo e Zanetti (se lascerà il Verona).