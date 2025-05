Dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però ha scelto di mantenere la parola data alla Roma), la Juventus valuta Marco Silva come allenatore per la prossima stagione. Portoghese classe '77, nell'ultima stagione ha guidato il Fulham in Premier League, chiudendo all'undicesimo posto

Un nuovo profilo si aggiunge a quelli che sta valutando la Juventus per la panchina della prossima stagione: è quello di Marco Silva , allenatore portoghese attualmente alla guida del Fulham , in Premier League. La scelta spetterà a Comolli, al quale è stata affidata (assieme a Chiellini) la “ricostruzione” e, dopo il tentativo fatto per Gasperini (che però manterrà la parola data alla Roma), nelle ultime ore è sorta l’idea Marco Silva, in passato allenatore anche di Hull City, Watford ed Everton, sempre in Inghilterra. Dopo il Mondiale per club , dove dovrebbe esserci ancora Igor Tudor in panchina, la Juventus potrebbe dunque cambiare guida tecnica. E Marco Silva è al vaglio della società bianconera.

Chi è Marco Silva

Classe 1977 (48 anni a luglio), portoghese di Lisbona, Marco Silva nella stagione appena conclusa ha guidato il Fulham, conducendolo all’undicesimo posto in Premier League. Apprezzato per il gioco propositivo e offensivo delle sue squadre, che schiera prevalentemente con il 4-2-3-1 con linee moto alte, ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Fulham, che guida da 4 stagioni: dopo la promozione in Premier ottenuta al primo anno ha sempre salvato il club, con un decimo, un tredicesimo e un undicesimo posto, per un totale di 184 panchine con una media di 1.56 punti per partita. La sua carriera da allenatore, però, è iniziata in Portogallo: all’Estoril (dal luglio 2011 al maggio 2014) e poi allo Sporting CP (dal maggio 2014 al giugno 2015). Dopo una stagione in Grecia, alll’Olympiacos, ha iniziato la sua avventura in Inghilterra, dove allena dal gennaio del 2017: Hull City, Watford ed Everton, prima del Fulham.