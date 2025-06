" Cara famiglia nerazzurra ": inizia così il messaggio con cui Simone Inzaghi dà l' addio all' Inter e ai suoi tifosi. Dopo l'ufficialità della separazione tra il club nerazzurro e l'allenatore, il sito dell'Inter ha diffuso un lungo messaggio firmato dallo stesso Inzaghi: " E' venuto per me il momento di salutare questo Club -le parole dell'allenatore della seconda stella- dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata . Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club. I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d'intenti con il mio staff e con ogni componente dell'Inter".

Inzaghi ringrazia i tifosi: "Non vi dimenticherò mai"

"Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata -prosegue il messaggio di Simone Inzaghi- il Presidente e i suoi collaboratori per l'aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso. Un'ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai. Forza Inter."