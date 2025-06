In casa Atalanta è terminato il casting per il nuovo allenatore: in rialzo le quotazioni di Ivan Juric, incontrato dai dirigenti del club nerazzurro così come Motta, Palladino e Vieira. La decisione definitiva entro i prossimi due giorni

Dopo aver salutato Gian Piero Gasperini, l’Atalanta è impegnata per trovare il nuovo allenatore. Ore di lavoro intenso, con la dirigenza alla ricerca del profilo ideale. Il “casting” è terminato, i dirigenti hanno esaminato i “papabili” eredi di Gasp e adesso si concederanno 24/48 ore di riflessione per prendere la decisione finale. In questi giorni sono stati incontrati Thiago Motta, Palladino, Vieira e anche Ivan Juric, e proprio per quanto riguarda l’allenatore croato, ex di Roma e Southampton, c’è da registrare un rialzo delle sue quotazioni. In ogni caso, la decisione definitiva del club verrà presa nel giro di due giorni, tra giovedì e venerdì, dunque prima del weekend.