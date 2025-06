Cresce l'attesa, in casa Napoli: se l'affare De Bruyne è ormai praticamente definito, i tifosi si chiedono quale sarà il giorno della firma, in cui tutto diventerà ufficiale. Lo scambio di documenti tra le parti infatti va avanti da diversi giorni, ma non ci sono dubbi sul fatto che l'esito sarà positivo. Lo stesso De Laurentiis, intervenendo nella giornata di mercoledì a un evento di presentazione delle sedi dei ritiri estivi del Napoli, è stato molto chiaro, svelando che l'idea e la trattativa sono nate tre mesi fa e che il Napoli non si fermerà a De Bruyne, sul mercato. Come spesso capita, però, quando il Napoli lavora ai contratti, c’è ancora qualcosa da sistemare per quanto riguarda i diritti di immagine, e si sta lavorando perché questi ultimi piccoli ostacoli nella parte contrattuale possano essere superati. Gli avvocati di De Bruyne sono dunque al lavoro affinché poi il campione belga possa sostenete le visite mediche e, infine, firmare il contratto.