Milan, Modric c'è poi Ricci o Rovella e su Theo...

Milan al lavoro con Tare per rinforzare la squadra. Fari puntati sul centrocampo con l'idea Modric che diventerà realtà dopo gli impegni con la Nazionale. Resta Ricci del Torino l'altro obiettivo prioritario e in alternativa un nome che piace è quello di Rovella. Seguito sempre Cambiaso della Juventus come rinforzo sulle fasce. In uscita Maignan cercato dal Chelsea. Theo Hernandez invece richiesto dall'Atletico Madrid ma l'offerta è bassa

Mercato in fermento in casa Milan sia in entrata che in uscita. La trattativa con Modric si concretizzerà nei prossimi giorni dopo gli impegni con le Nazionali ma Il Milan a centrocampo vuole inserire un'altra pedina. Ricci rimane un possibile obiettivo , gradito anche dal nuovo ds Tare, che in quel ruolo studia anche la possibilità Rovella allenato da Allegri alla Juventus. I rossoneri vogliono poi rinforzarsi pure sugli esterni: il nome di Dodò della Fiorentina è uscito nelle ultime ore ma non sembrano esserci dei riscontri mentre Cambiaso della Juventus è un obiettivo reale. Allegri poi potrebbe anche chiedere un attaccante da affiancare a Gimenez ma su questo fronte saranno fondamentali i primi allenamenti della squadra che si ritroverà in ritiro già dal 7 luglio.

Milan, Reijnders via, richieste per Maignan e Theo Hernandez

Sono tante anche le richieste che stanno arrivando in uscita per i rossoneri. Per quanto riguarda le cessioni, ha praticamente già salutato Reijnders – che andrà al Manchester City – e potrebbe fare lo stesso anche Theo Hernandez.. Il terzino sinistro è infatti richiesto sia dall’Al-Hilal che dall’Atletico Madrid. In particolare gli spagnoli hanno continuato a fare pressing per lui, ma con un’offerta ritenuta ancora bassa dai rossoneri. Il Milan, inoltre, non accetta contropartite in cambio ma solamente soldi. Su Maignan c'è invece il Chelsea ma al momento non ci sono trattative