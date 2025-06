Chelsea su Maignan, su Theo Al-Hilal e Atletico

Dopo la vittoria in Conference League e la qualificazione alla prossima Champions, il Chelsea si guarda intorno per rinforzarsi e ha individuato in Mike Maignan il portiere giusto per proteggere meglio la porta della squadra di Enzo Maresca. La risposta del Milan all’interesse dei 'Blues' per lasciar partire il portiere francese è stata una richiesta di 30 milioni di euro. Da ricordare che Maignan non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno del 2026. Per quanto riguarda la situazione di Theo Hernandez, il Milan ha trovato l’accordo con l’Al-Hilal per la cessione, ma il laterale francese sta prendendo tempo perché spera nell’Atletico Madrid. Rispetto al club arabo, i colchoneros mettono sul piatto un’offerta meno allettante dal punto di vista economica e vorrebbero inserire una contropartita tecnica: si tratta di Nahuel Molina, difensore argentino di 27 anni, un passato nell’Udinese. Il club rossonero però non vorrebbe contropartite ma preferirebbe un’operazione esclusivamente economica per poi scegliere autonomamente il sostituto di Theo.