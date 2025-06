La nuova avventura di Gian Piero Gasperini alla Roma è pronta a cominciare: l'allenatore è arrivato all'aeroporto di Fiumicino e in giornata si confronterà con la dirigenza per iniziare a pianificare la prossima stagione e le operazioni di mercato per rinforzare la squadra

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE DI OGGI