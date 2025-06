Roma-Svilar, incontro chiarificatore per rinnovo

Nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro chiarificatore tra Svilar, il suo agente e la dirigenza della Roma per parlare del rinnovo del portiere, utile ad appianare alcuni malintesi e stemperare la tensione. Le parti si riaggiorneranno, c'è una volontà di tutti di trovare una strada comune

La Roma è al lavoro per il rinnovo di Mile Svilar. Nella giornata di mercoledì c'è stato un incontro chiarificatore tra le parti, utile soprattutto per appianare alcuni malintesi e stemperare un po' la tensione accumulata nell'ambito della trattativa. Fondamentale la presenza di Claudio Ranieri, che ha fatto da "garante" e ha avuto un ruolo distensivo tra le parti. Non si è ancora trovato un accordo tra offerta e richiesta, con quest'ultima che è di 3 milioni più bonus (senza commissioni e clausole rescissorie). Ora le parti si riaggiorneranno, ma c'è la volontà di tutti di trovare una strada comune.