Torino, accordo raggiunto con Baroni: firmerà un biennale

Mancano ancora gli annunci ufficiali ma il Torino ha trovato un accordo biennale con Marco Baroni per i prossimi due anni. Sarà lui il prossimo allenatore granata dopo l'esperienza durata un solo anno di Paolo Vanoli chiusa con l'undicesimo posto in classifica. Nei giorni scorsi lo stesso Vanoli si era incontrato con il presidente del Torino Urbano Cairo per provare a gettare le basi per un proseguimento del rapporto ma la scelta del Torino è stata quella di cambiare. Si attenda la ratifica della fine del rapporto con Vanoli e il successivo accordo con Baroni che nell'ultima stagione con la Lazio ha sfiorato la qualificazione alle coppe Europee

