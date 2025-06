Il presidente del Como Mirwan Suwarso, di rientro in Italia dopo la convention tenuta a Londra, ha confermato a Sky il no alla richiesta dell’Inter di fare di Cesc Fabregas l'erede di Simone Inzaghi: "Con l’Inter non è successo niente. Ci hanno chiesto di poter parlare con il nostro allenatore e noi abbiamo detto no”. E sul futuro: “Fabregas sarà l’allenatore l’anno prossimo? Speriamo..."

