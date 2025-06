Torino, Baroni è il nuovo allenatore. Addio a Vanoli

La situazione panchina del Torino è stata chiarita: Marco Baroni è il nuovo allenatore dei granata e ha firmato un contratto biennale. L'accordo era già stato definito nei giorni scorsi, ma stamattina è arrivata l'ufficialità. "Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro" ha dichiarato il presidente del club Urbano Cairo. Nelle prossime ore Baroni inizierà a lavorare con la dirigenza per programmare la prossima stagione. Prima dell'annuncio, la società aveva comunicato la separazione da Paolo Vanoli che aveva concluso il campionato di Serie A in 11° posizione con 44 punti: in 38 partite aveva collezionato 10 vittorie, 14 sconfitte e 14 pareggi. "Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato - recita il comunicato ufficiale del Torino-. La società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro".