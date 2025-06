Nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, sono previsti nuovi contatti per cercare di arrivare ai due giocatori di Napoli e Milan. Per Osimhen nodo economico, mentre su Theo c'è anche l'Atletico e lui preferirebbe rimanere in Europa

Un Al-Hilal sempre più italiano? Dopo la firma di Simone Inzaghi ci sono altri due rilanci previsti nelle prossime ore per due giocatori del campionato italiano: Osimhen e Theo Hernandez. Nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, sono infatti in programma nuovi contatti per cercare di arrivare ai due giocatori di Napoli e Milan.

A che punto sono le trattative

Osimhen ha giocato l'ultima stagione al Galatasaray, ma soltanto in prestito secco dal Napoli. Per quanto riguarda l'attaccante protagonista dello scudetto del 2023 il nodo è legato al punto di vista economico: dopo aver rifiutato la prima offerta di contratto pari a 26 milioni di euro all’anno, Osimhen non ha accettato il nuovo rilancio a 30 milioni del club. Theo Hernandez preferirebbe invece rimanere in Europa, visto che sulle sue tracce c'è anche l’Atletico Madrid, che ha anche proposto Molina come contropartita. La volontà del Milan, però, è quella di ottenere solo soldi da una sua eventuale cessione e strappare il suo sì al club arabo.