Gasperini: "Roma una grande sfida. Ci sono le condizioni migliori per fare un buon lavoro"

A seguito dell'ufficialità, il club ha pubblicato anche la prima intervista di Gian Piero Gasperini da allenatore, e la prima cosa chiarita dall'ex Atalanta è il perché ha deciso di sposare il progetto giallorosso: "La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. Questo mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la Proprietà. Una grande adrenalina di cui avevo bisogno per fare qualcosa di buono". Una scelta dettata proprio dall'adrenalina per una nuova avventura in carriera, come spiegato dall'allenatore: "La Roma ha una grande passione dietro, che vuole raggiungere dei grandi traguardi. Secondo me ci sono tutte le condizioni perché c’è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere la Roma, di portarla a livelli alti. C'è una persona come Ranieri, che da solo insomma è già una garanzia per la piazza, per i tifosi. C'è un direttore sportivo molto giovane, ma con dietro una capacità di lavoro, anche di scouting, che ho avuto modo di constatare, con grande entusiasmo anche loro, molto preparati. Credo che ci siano le condizioni migliori per fare un buon lavoro come dicevo prima".