Non solo il Napoli: su Gatti anche l'Aston Villa

C'è anche l'Aston Villa fra le squadre interessate a Federico Gatti. Il difensore della Juventus che ha il contratto in scadenza nel 2028 e chiede un ingaggio pari a 3 milioni di euro per il rinnovo, non ha ancora trovato l'accordo perché l’offerta della società bianconera rimane più bassa rispetto ad altri suoi compagni di squadra titolari. Su di lui c'è sempre l'interesse anche del Napoli

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE