Nella sua visione del club anche le squadre giovanili devono vedere come punto di riferimento la prima squadra? È dal 2010 che riferito a lei si parla di Mr. Moneyball: Cosa c'è di vero e di romanzato?

"Volevo creare una cultura, una metodologia, anche per la squadra femminile e penso che nel settore sportivo attuale l'identità sia importante. Noi creiamo emozioni, ma all'interno delle emozioni ci sono le identità, il feeling, le sensazioni per un club. Creare un'identità in cui la comunità può riconoscersi è importante: questo arriva attraverso i risultati, lo stile di gioco. La metolodogia richiede tempo ma non è possibile. Il modello dell'Ajax magari non è tra i miei preferiti, però sicuramente è qualcosa che vorrei mettere in pratica. Non so se è stato romanzato, il Moneyball è come rendere razionale un'industria irrazionale come il calcio. Ho incontrato il vero Mr. Moneyball e la mia frustrazione era vedere che negli anni di scouting molte scelte erano state sbagliate in termini di reclutamento. Quindi ho visto il loro modello. Non dobbiamo avere paura di quest'associazione tra dati e calcio. Ci sono club che li usano ma non ne parlano perché non vogliono che voi ne parliate. La mia ossessione è vincere ma anche cercare di migliorare attraverso i dati, per poter migliorare bisogna avere un vantaggio competitivo sugli altri e un modo è utilizzare i dati"