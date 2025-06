Il Como si avvicina al primo colpo di mercato. Manca poco all'intesa definitiva con la Dinamo Zagabria per Martin Baturina, centrocampista che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il 22enne nato a Zurigo andrà quindi a rinforzare la mediana di Fabregas che, in questo momento, è in Spagna per condurre in prima persona altre trattative di mercato. Un altro croato destinato, dunque, ad arrivare in Serie A oltre a Modric, promesso sposo del Milan.