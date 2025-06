Dopo le visite mediche, mancava soltanto l'annuncio, arrivato sabato 7 giugno: adesso Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, giusto in tempo per partire insieme alla squadra di Chivu direzione Stati Uniti per il Mondiale per club. La società nerazzurra sul suo sito traccia un profilo dell'esterno brasiliano, ripercorrendone la carriera e in particolare l'ultima stagione al Marsiglia, dove si è messo in mostra grazie anche al lavoro di Roberto De Zerbi: "La stagione 2024/25 è quella della definitiva rivincita: finalmente Luis sperimenta per sé quel tremito che i tifosi marsigliesi avevano riservato a Payet durante la sua prima avventura francese. Il brasiliano diventa un punto fermo della formazione di Roberto De Zerbi, tecnico che diventa come un secondo padre per Luis. Il brasiliano gioca 35 partite, segna 9 gol e fornisce 10 assist tra campionato e coppa di Francia. Il Marsiglia arriva secondo in Ligue 1, ritrovando la Champions League e vive una stagione decisamente positiva, trascinata anche dall'esterno brasiliano. 'Non volevo andarmene da qui senza aver dimostrato chi sono veramente': missione compiuta per Luis, cresciuto tantissimo a livello tecnico e mentale, rasserenato anche dalla nascita dei suoi due figli, come ha dichiarato in passato", si legge sul sito ufficiale dell'Inter.