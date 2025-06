Nella netta vittoria della Norvegia ai danni dell'Italia, a rubare gli occhi è stata in particolare la prestazione di Antonio Nusa , autore del bellissimo gol del parziale raddoppio. L'ala classe 2005 era finito nel mirino del Napoli già nella passata stagione , quando il giocatore non si era ancora trasferito al Lipsia in cambio di 21 milioni di euro. I contatti, però, nel corso di questi mesi col ds Manna non si sono mai spenti del tutto e potrebbero anche intensificarsi. L'interesse per il norvegese, infatti, è rimasto tale e potrebbe tornare un obiettivo dopo quanto di buono fatto vedere anche in nazionale, contro gli Azzurri.

Chi è Nusa

20 anni compiuti ad aprile, Nusa è cresciuto in patria nelle giovanili del Sorbaek con cui ha fatto anche il debutto in prima squadra appena 16enne. Il suo talento già allora faceva parlare di sé tanto da spingere il Bruges a investire per lui poco meno di sei milioni dopo solo 13 gare da professionista. Investimento che ha pagato bene visto il rendimento di Musa in Belgio che ha attratto su di lui le attenzioni dei top club. L'anno scorso, alla fine, lo ha preso il Lipsia - bravo a coltivare giovani talenti - e nella sua prima annata in Germania ha siglato 5 gol e 7 assist. Quello segnato con la Norvegia, invece, è il quarto centro in 13 presenze in nazionale, dove ha subito scalato le gerarchie saltando quasi del tutto il passaggio con l'U21.