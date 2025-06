Al termine della finale per il terzo posto di Nations League tra Germania e Francia, Kolo Muani ha confermato che giocherà il Mondiale per Club con la Juventus. E sul futuro ha aggiunto: "Spero di continuare qui"

Grazie alle reti di Mbappe e Olise, la Francia ha battuto 2-0 la Germania nella finale per il terzo posto di Nations League. Al termine della partita Kolo Muani ha parlato del suo futuro, confermando la sua presenza al prossimo Mondiale per Club con la maglia della Juventus: "Sono felice di aver potuto giocare ancora un po’, sia con la nazionale che con il mio club. Sono molto contento alla Juventus, a Torino mi hanno accolto bene e mi diverto, spero di continuare lì. Andrò con loro al Mondiale per Club".