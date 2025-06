Preso Simone Inzaghi per la panchina, l’Al-Hilal si tuffa sul mercato con l’idea di continuare a pescare in Italia per rafforzarsi e puntare al titolo, dopo aver chiuso al secondo posto nell’ultima stagione. In particolare, il club arabo cerca un esterno sinistro, con Theo Hernandez del Milan individuato come prima scelta. L’offerta al giocatore è già stata presentata, ma il francese sembra non gradire la destinazione araba. Se Theo dovesse continuare a rifiutare, come probabile, il club arabo avrebbe già individuato l’alternativa in Angelino della Roma. Al club giallorosso è arrivata un’offerta intorno ai 25 milioni, mentre per lo stipendio del giocatore è stata stanziata una cifra tra i 22 e i 25 milioni. Si attende la risposta della Roma, mentre Angelino, tentato dalle cifre dell’ingaggio, sarebbe disposto a tentare la nuova avventura.