Verona, Coppola in chiusura al Brighton

È in chiusura la cessione di Diego Coppola dal Verona al Brighton: il difensore si prepara per un'avventura in Premier League

Avventura in Premier League alle porte per Diego Coppola del Verona. Il Brighton, infatti, è in chiusura per l'arrivo del difensore classe 2003. Il club inglese ha scelto lui come rinforzo per la prossima stagione.