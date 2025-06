Roma, manca l'accordo con l'Al-Hilal per Angelino

La sessione speciale di calciomercato per il Mondiale per Club terminerà il domani, martedì 10 giugno, alle 20:00 e la Roma è molto attiva sul mercato. I giallorossi dovranno fare i conti con il fair play finanziario e tra i giocatori che potrebbero partire c'è Angelino. L'esterno spagnolo è seguito dall'Al-Hilal che ha offerto 23/24 milioni di euro. Le due parti, però, non hanno ancora trovato l'accordo e il club saudita non ha intenzione di affrettare i tempi per chiudere il colpo prima della chiusura di questa sessione di mercato.