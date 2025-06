La trattativa che porterebbe il francese a Londra è al momento in fase di stallo viste le posizioni di entrambi i clubcche non vogliono spostarsi dalle loro posizioni. Operazione bloccata in vista della chiusura della finestra di mercato del Mondiale per Club

Il Chelsea non molla Mike Maignan ma al momento la trattativa con il Milan è in fase di stallo. Il club inglese ha alzato la propria offerta per il francese nella giornata di lunedì giugno arrivando a 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), ma i rossoneri non hanno accettato. Entrambe le parti restano ferme sulle proprie posizioni e - con la chiusura fissata alle ore 20:00 di martedì 10 giugno della finestra di mercato extra creata in vista dell'inizio del Mondiale per Club- l'operazione è al momento bloccata.