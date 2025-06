Yunus Musah sta per diventare un giocatore del Napoli: il club azzurro verserà nelle casse del Milan circa 25 milioni di euro. L'americano prenderà in rosa il posto di Billing, che non sarà riscattato e tornerà al Bournemouth

Milan e Napoli sono vicine a chiudere un affare: Yunus Musah dovrebbe trasferirsi in azzurro per circa 25 milioni di euro. C'è l'intesa verbale tra le due società e anche tra il Napoli e il giocatore. C'è la volontà di chiudere in tempi brevi. Musah, arrivato in rossonero nell'estate 2023, prenderebbe in rosa il posto di Billing, destinato a non essere riscattato e a tornare al Bournemouth. In attesa di definire la firma a parametro zero di De Bruyne, gli sforzi del Napoli per Conte si concentrano ancora sul centrocampo.