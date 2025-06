L'allenatore è pronto a firmare il nuovo contratto con la Juventus. L'accordo con Tudor sarà fino al 2027 con opzione per il 2028. Il club bianconero ha così voluto dare continuità al progetto degli ultimi mesi e una certa tranquillità al tecnico per poter imbastire con serenità il nuovo ciclo bianconero. La firma è prevista per venerdì

Igor Tudor firmerà il prolungamento di contratto con la Juventus. Dunque, l'allenatore serbo non inizierà la nuova stagione con un solo anno di contratto ma con un prolungamento fino al 2027 a cui si aggiunge un'opzione per il 2028 da parte del club. Una manifestazione di stima per l'allenatore che ha condotto la Juventus nella seconda parte di stagione fino alla qualificazione in Champions e che guiderà la squadra anche nel Mondiale per club. Dunque l'intenzione, con questa offerta, è certamente di dare continuità al lavoro svolto dall'allenatore ma anche garantirgi una certa serenità per progettare un nuovo ciclo, possibilmente vincente, in casa bianconera. La firma, a suggellare l'accordo, arriverà venerdì.