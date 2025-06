Como, in pole Ezzalzouli per l’esterno d'attacco

Fra le squadre più attive in questi primi giorni di mercato c'è sicuramente il Como. La squadra di Cesc Fabregas si prepara ad abbracciare Baturina, la giovane stella della Dinamo Zagabria che è atteso in città per le visite mediche. I lariani però cercano almeno un altro esterno offensivo. Il profilo seguito con maggiore interesse è quello di Ezzalzouli, classe 2005 di proprietà del Real Betis, che in stagione ha segnato due gol e un assist e che è stato protagonista anche nella semifinale di Conference League contro la Fiorentina. In lista ci sono poi Jesus Rodriguez, sempre del Betis che piace anche al Napoli, e Riquelme dell'Atletico Madrid

Leggi anche Como, arriva il primo colpo: fatta per Baturina