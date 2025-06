I nerazzurri continuano a parlare con gli emiliani per possibili operazioni: non solo Ange-Yoan Bonny per l'attacco, colloqui anche per Giovanni Leoni in difesa. La valutazione del Parma è di 25-30 milioni per il classe 2006

Inter e Parma continuano a parlare in questa estate di mercato. Dopo il passaggio di Cristian Chivu , ora nuovo allenatore dei nerazzurri, i due club si sono incontrati a cena - nello specifico Piero Ausilio, Beppe Marotta e Dario Baccin con l'ad degli emiliani Federico Cherubini - nella giornata di martedì 10 giugno. Sul tavolo non solo l'attaccante Ange-Yoan Bonny , ma anche il giovane difensore Giovanni Leoni . La valutazione del Parma è di 25-30 milioni di euro e i colloqui per lui sono stati avviati.

Una stagione in crescita



Un campionato in crescita per il difensore, con 17 partite dal primo minuto in Serie A e 1 gol contro il Cagliari. Una continuità di prestazioni che gli ha permesso di entrare nei pre-convocati del Ct Nunziata per l'Europeo U21, al quale però non ha potuto prendere parte per via di un infortunio.