Il Boca Juniors si prepara a giocare il Mondiale per Club ma il presidente Juan Román Riquelme comincia già a pensare al mercato: "Parliamo spesso con Paredes. Il mio entusiasmo è ancora maggiore di quanto non fosse a gennaio, speriamo di averlo a disposizione dopo il Mondiale per Club"

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE