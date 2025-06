Edin Dzeko potrebbe tornare in Serie A. Sull'attaccante bosniaco si era mosso il Bologna ma ora la Fiorentina è in rimonta

Dopo aver passato le ultime due stagioni in Turchia, Edin Dzeko potrebbe tornare in Serie A. Il contratto dell'attaccante bosniaco con il Galatasaray scadrà il prossimo 30 giugno e sono diverse le squadre di Serie A che si sono dette interessate. Il Bologna aveva già espresso il suo interesse ma ora la Fiorentina è in rimonta sui rossoblù.