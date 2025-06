I bianconeri stanno valutando di fare due colpi in attacco in caso di partenza di Dusan Vlahovic. I primi nomi sono quelli di Osimhen, già nel mirino di Giuntoli, e Kolo Muani, per il quale la Juve ci riproverà con il PSG al termine del Mondiale per Club

