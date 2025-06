Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan è al lavoro per cercare un centrocampista. I rossoneri sono su due profili. Il primo in lista è Javi Guerra del Valencia. Anche nella giornata di venerdì 13 giugno ci sono stati nuovi contatti per il classe 2003 spagnolo che piace a tutte le componenti tecniche societarie - da Allegri fino a Tare e Moncada. L'altro nome è quello di Ardon Jashari , classe 2002 del Club Brugge che però ha una richiesta molto alta e serve abbassare il prezzo perché l'interesse c'è ma non a cifre fuori dal mercato.

Chi sono i due centrocampisti che piacciono al Milan

Javi Guerra è un centrocampista completo in grado di abbinare forza fisica a qualità. 3 gol e 3 assist per lui in 36 gare di Liga che gli hanno permesso di ottenere la convocazione con la Spagna per l'Europeo U21. Ardon Jashari, invece, è un mediano classe 2002 "box to box" di nazionalità svizzera. Ha collezionato 4 gol e 6 assist in tutte le competizione quest'anno con il Club Brugge.