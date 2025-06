In attesa di definire e ufficializzare i rinnovi di contratto, la Lazio si muove per capire come rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. I biancocelesti vorrebbero fare un tentativo per Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan e che è stato già guidato dall'allenatore ai tempi del Chelsea. Il giocatore non è centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, dunque potrebbero esserci i margini affinché la trattativa vada in porto.

Loftus-Cheek e Sarri, un'Europa League vinta insieme

Se la Lazio acquistasse Loftus-Cheek, l'inglese ritroverebbe Sarri a sei anni di distanza da quell'unica stagione vissuta insieme, la 2018/19, quando vinsero l'Europa League. E fu la miglior annata a livello realizzativo per il centrocampista, 10 gol in 40 presenze in tutte le competizioni, al pari della sua prima in maglia rossonera. Al Milan, infatti, è arrivato nell'estate del 2023, ma nella stagione appena conclusa - anche per via degli infortuni - è riuscito a collezionare poco più di 1000 minuti in campo.