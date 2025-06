L’attacco è la prima criticità dell’Chivu all’Inter: da Taremi bloccato in Iran a Pio Esposito, che il nuovo allenatore conosce molto bene. Fino ai nomi sul mercato post Mondiale per Club: dal danese del Manchester United Rasmus Hojlund a Bonny del Parma CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Orgoglio, senso di responsabilità e appartenenza. In una parola: interismo. Cristian Chivu si è presentato così saltando tra un passato da giocatore vincente, allenatore delle giovanili e un presente alla guida della prima squadra. 13 anni di Inter con in mezzo la parentesi Parma. Non se lo aspettava ma ora si è perfettamente calato nel ruolo. Ha sentito Mourinho e gli amici del triplete, ha parlato con i giocatori e subito affrontato il problema principale: dimenticare lo shock di Monaco.

L’attitudine di Chivu Portare la mente dei suoi sullo straordinario percorso fatto, cancellando l’epilogo fatale. La difficoltà è che questa non è ancora una nuova stagione ma è la coda di un’annata infinita in cui la stanchezza fisica è stata un tema cruciale e lo è tuttora. Per fortuna in questo mondiale per club ci sono forze fresche come i due nuovi acquisti: Sucic che ha già destato una buona impressione e Luis Henrique.