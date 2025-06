Il ritorno in Slovenia e la riconquista della Nazionale

Dopo aver superato il momento più difficile della sua vita, Josip Ilicic aveva deciso di ripartire dalla Slovenia per ritrovare serenità nel giocare a calcio. Per farlo ha scelto il Maribor, squadra di vertice del campionato, con la quale in tre stagioni ha messo a referto 14 reti e 18 assist tra tutte le competizioni. Prestazioni che gli hanno pure fatto riconquistare la chiamata della Nazionale, con la quale ha preso parte anche a Euro 2024. L'ultima convocazione risale a novembre per gli impegni di Nations League.