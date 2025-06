Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato anche del suo futuro e delle voci di mercato: "Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. Guardiola non mi ha più chiamato"

Nel corso di questa stagione Andrea Cambiaso è stato più volte al centro di trattative di mercato, cercato anche dal Manchester City di Pep Guardiola. Alla fine, però, il terzino italiano è rimasto alla Juventus, con cui ora si prepara a giocare il Mondiale per Club. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il classe 2000 ha detto: "Guardiola non mi ha più chiamato. Di sicuro nella vita c’è solo la morte però lo sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via. Milan e Napoli? Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì".