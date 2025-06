Inter-Bonny, vicina l'intesa col Parma: le cifre

I nerazzurri, dopo le partenze di Arnautovic e Correa, si avvicinano all'intesa con il Parma per l'attaccante classe 2003: accordo previsto attorno ai 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni è prevista la chiusura dell'operazione

L'Inter continua a lavorare per trovare un nuovo attaccante da consegnare a Cristian Chivu dopo gli addii di Marko Arnatuvic e Joaquin Correa. I nerazzurri sono sempre più vicini a chiudere con il Parma per l'arrivo di Ange-Yoan Bonny. Nei prossimi giorni si dovrebbe formalizzare l'ntesa totale attorno ai 25 milioni di euro per l'attaccante francese.