Roma-Ghisolfi, separazione di comune accordo

Florent Ghisolfi e la Roma si separano di comune accordo dopo una stagione. Il direttore sportivo francese ex Nizza e il club giallorosso hanno dunque scelto di non proseguire il rapporto. A breve verranno comunicate le decisioni per quanto riguarda l'area sportiva. Oggi intanto alle 12 la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.