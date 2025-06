Lecce, offerta importante del Leeds per Krstovic

Il Leeds vuole Krstovic. Il club inglese ha fatto un'offerta vicina alle richieste del club giallorosso per l'attaccante del Lecce ma ora ci sarà da capire se il giocatore accetterà la destinazione o se invece vorrà aspettare qualche squadra top in Serie A. Per il momento però non ci sono state manifestazioni di interesse concreto da parte di club italiani. Nella stagione 2024/25 l'attaccante montenegrino ha giocato 38 partite tra tutte le competizioni con la maglia giallorossa, segnando 12 gol e fornendo 1 assist.