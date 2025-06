Napoli, giovedì l'incontro gli agenti di Ndoye

Dall'incontro in programma con gli agenti di Ndoye fino alle trattative con Udinese e Liverpool per Lucca e Nunez: le ultime novità sull'attacco del Napoli

Il Napoli continua a lavorare sul mercato degli attaccanti, alla ricerca sia di una punta centrale che di un'ala. Per la fascia resta forte l'interesse per Ndoye del Bologna. Giovedì 19 giugno ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del giocatore per cercare di trovare l'intesa .

Lucca e Nunez: le ultime novità

Per l'attaccante centrale, invece, gli azzurri lavorano su più fronti. Primi contatti con l'Udinese per Lucca, per cui c'è la volontà di andare avanti. Al tempo stesso, però, il club di De Laurentiis continua a lavorare anche per Nunez. Difficile arrivare alle richieste del Liverpool di 65 milioni più 5 di bonus, ma il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento e ora si cercherà di trovare l'intesa.