Contatti tra i bianconeri e il West Ham per il difensore Aguerd, l'anno scorso in prestito alla Real Sociedad. C'è anche un'ipotesi di scambio, visto che agli inglesi piace Rugani

C'è un nome nuovo per la difesa della Juventus. Si tratta di Nayef Aguerd, centrale marocchino di proprietà del West Ham ma che, nell'utima stagione, ha giocato in prestito alla Real Sociedad. Agli Hammers, invece, piace Rugani, motivo per cui ci sono contatti tra i club e si potrebbe anche ipotizzare uno scambio tra i due difensori, tutto ancora eventualmente da imbastire.