Contatto Fabregas-Morata: possibilità Como

Morata deve rescindere in anticipo il prestito al Galatasaray

Infatti, Morata è in prestito al Galatasaray dal Milan per 12 mesi, ma il prestito è stato fatto a gennaio, dunque l'attaccante tornerebbe in rossonero, eventualmente, a gennaio 2026. Per questo motivo e per far si che l'operazione con il Como possa andare in porto, l'accordo tra Milan e Galatasaray per il prestito dovrebbe essere rescisso in anticipo e poi bisognerà parlare con il Milan per un eventuale altro prestito o una cessione a titolo definitivo. Sarebbe un gran colpo per il Como qualora si concretizzasse e garantirebbe esperienza a una squadra sì di talento ma che necessita anche di un po' più di maturità.