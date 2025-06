Fiorentina-Fazzini, contatti continui con l'Empoli

La Fiorentina è al lavoro per il centrocampo. Contatti in corso per Fazzini dell'Empoli: i viola insistono e vogliono trovare l'intesa sulla cifra. Il giocatore è tra i preferiti per rinforzare i viola in mezzo. Si tratta a oltranza per il trasferimento del talento dell'Under 21 italiana

