Chiuso un capitolo, se ne potrebbe aprire presto un altro. Dopo aver appena risolto il contratto con la Roma - a un anno dall'inizio della sua esperienza -, per Florent Ghisolfi potrebbe aprirsi la strada della Premier League. L'ex ds giallorosso potrebbe, infatti, ripartire dal Sunderland, neopromosso nella massima serie: ci sono contatti avviati con i Black Cats con cui ha fatto affari lo scorso gennaio, vendendogli Le Fée in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione (condizione poi verificatosi) per 23 milioni, rientrando così esattamente dei soldi spesi per portarlo dal Rennes alla Roma l'estate scorsa, come primo colpo della sua era nella capitale. Le strade col francese potrebbero ritrovarsi.