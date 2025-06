Napoli, previsti incontri per Beukema e Ndoye

Possibile asse Napoli-Bologna sul mercato. Previsto lunedì incontro tra le società per Beukema e Ndoye, protagonisti con i rossoblu nelle ultime due stagioni. Bisogna capire la fattibilità della doppia operazione per i campioni d'Italia: difficile che il club del presidente Saputo li venda entrambi. Per l'esterno offensivo - valutato sui 30 milioni - possibile l'inserimento di Zanoli nell'operazione

Dopo l’appuntamento con gli agenti di Ndoye oggi, nella giornata di lunedì è previsto un incontro tra il Napoli e il Bologna. Si parlerà dell’esterno svizzero e anche di Sam Beukema. Difficile la doppia operazione in entrata, ma sicuramente i campioni d'Italia puntano i big del Bologna per rinforzare la rosa. Per la difesa resiste l'idea Chalobah del Chelsea, ma Maresca al momento non vorrebbe privarsi del giocatore.